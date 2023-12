Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Mizil a cochetat adesea cu actoria, insa in noua premiera, ”Visul”, face un rol de milioane. Regizorul filmului, Catalin Saizescu, a povestit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre colaborarea cu explozivul Serghei Mizil, caruia i-a impus disciplina la filmarile desfașurate in Penitenciarul…

- In timp ce in mediul online circula zvonuri ca Bianca Giurca și Marius Moise de la Insula Iubrii, sezonul 7 s-ar fi impacat, tanara s-a filmat intr-o ipostaza inedita. Acesta a filmat un clip in care demonstreaza ca este „fata de casa”.

- Astazi, 21 octombrie, de la ora 20.00 are loc premiera noului sezon America Express - Drumul Soarelui. Irina Fodor spune ca nu a fost deloc ușor la filmari, mai ales ca, la un moment dat, au ajuns intr-un oraș unde reporterii și operatorii au fost amenințați cu arma și jefuiți.

- Chefii la cuție semneaza cu Pro TV? Ce zvonuri au aparut! Chef Florin Dumitrescu, Chef Catalin Scarlatescu și Chef Sorin Bontea nu vor mai face parte din echipa Chefi la Cuțite incepand cu sezonul treisprezece. Anunțul a fost facut zilele trecute, de reprezentanții postului Antena 1, printr-un comunicat…

- In cadrul emisiunii "Mireasa" de la Antena, doi concurenți s-au indragostit sub privirile telespectatorilor, iar acum, la 10 luni de cand formeaza un cuplu, Hatice și Mihai Grosu se bucura de o poveste de dragoste adevarata și continua sa impartașeasca momente unice cu fanii lor.

- Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au trecut prin mai multe schimbari dupa ce au participat la America Express. Cei doi iși monitorizeaza alimentația și iși doresc sa fie intr-o forma cat mai buna. In acest fel, au adaugat și sportul pe lista de preferințe.