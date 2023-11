Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-au desparțit, el a vrut impacarea. A cerut-o pentru a doua oara in casatorie, insa ea s-a lasat cu greu convinsa. Iata ce noi dezvaluiri a facut Cristina Cioran, in urma cu puțin timp, pentru Xtra Night Show, dar și care este relația dintre vedeta și fostul soț in acest moment!

- Oana Zavoranu a spus lucrurilor pe nume! Vedeta are informații noi despre amanta lui Alex Ashraf, femeia pentru care a decis sa divorțeze și sa plece din casa brunetei. Oana Zavoranu nu s-a ferit sa spuna cu ce se ocupa iubita soțului ei și se pare ca ar fi vorba despre cea mai veche meserie din lume!

- La finalul saptamanii trecute, Bianca Dragușanu a avut parte de un eveniment extrem de important in viața ei. Mai exact, vedeta din showbiz-ul romanesc și-a sarbatorit fetița. Și, așa cum a obișnuit pe toata lumea, blondina a organizat și de aceasta data o petrecere cu fast de ziua de naștere a fetiței…

- Oana Roman nu l-a avut mereu alaturi de tatal sau, din cauza carierei politice. Fostul prim-ministru a lasat familia pe locul al doilea, insa a avut grija sa-i ofere fiicei sale cele mai bune sfaturi care au ajutat-o in viața.

- Apar noi detalii cu privire la relația Biancai Dragușanu cu Gabi Badalau. Deși au pozat in cuplul perfect inclusiv la un eveniment important din lumea mondena, problemele intre cei doi au inceput in urma cu cateva saptamani.

- Conflictul dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana este departe de a lua sfarșit! Vedeta a venit cu noi acuzații la adresa fostului ei soț. Se pare ca afaceristul s-ar fi plans ca fiul lor are kilograme in plus, iar din acest motiv ar fi luat masuri care au revoltat-o. Vedeta a spus totul in fața…

- Cristina Cioran a devenit in urma cu 2 ani mama, pentru prima data, ea nascand-o prematur pe Ema, fiica ei și a lui Alex Dobrescu. Fericirea lor nu s-a concretizat printr-o nunta, ci au decis ulterior sa iși separe drumurile. Dupa o perioada tensionata, cei doi au ajuns la ințelepciunea de a-și face…

- Peste doar cateva zile, Bianca Dragușanu va trai emoții uriașe, asta deoarece fiica ei, Sofia, va intra in clasa I. Vedeta ne-a povestit cum se simte in calitate de mamica, cat de mandra este, dar ne-a marturisit și prin ce situație mai puțin placuta a trecut cu una dintre mamele unei colege de clase…