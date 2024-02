Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu și Anda Calin formeaza un cuplu de aproape 8 ani și au impreuna doi copii. Este cunoscut faptul ca Liviu Varciu are o pasiune costisitoare, care nu este pe placul iubitei lui, Anda Calin, insa, pare ca cei doi au ajuns la o intelegere.Prezentatorul TV și-a cumparat o noua mașina in urma…

- Brigitte Pastrama a decis sa se mute in Dubai in 2023, impreuna cu fiica ei, Sara. Vedeta a cumparat o casa pe care a mobilat-o dupa preferințele sale, iar prețul platit a fost unul pe masura.

- Brigitte Pastrama a dezvaluit motivul pentru care a ales sa se mute in Dubai! Ce a determinat-o pe vedeta sa ia o astfel de decizie. Ce a marturisit bruneta, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Dupa o perioada in care s-a zvonit ca sunt impreuna, Kamara și Gabriella Nastas au confirmat ca formeaza un cuplu. Cei doi spun ca și-au dorit sa țina relația departe de ochii curioșilor, mai ales ca bruneta a trecut printr-o relație toxica, din care a ieșit cu greu.

- Julia Chelaru iubește din nou! Vedeta a lasat trecutul tumultuos in spate și se pregatește de marele eveniment din viața ei. Iata declarațiile facute de Julia Chelaru, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- In urma cu o zi, Oana Radu a postat un mesaj cu privire la relația dintre ea și Catalin Dobrescu. Artista a confirmat ca nu mai este impreuna cu soțul ei, deși acum mai bine de o saptamani, partenerul cantareței ii facea declarații de dragoste și parea ca sunt mai fericiți ca niciodata.

- Anamaria Ferentz a parasit Romania in urma cu 10 ani, iar de mai bine de 2 ani traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de americanul Douglas. Artista locuiește alaturi și de cei șapte copii ai omului de afaceri și se implica in creșterea și educarea lor. Vedeta a vorbit pentru prima oara despre…