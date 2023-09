Stiri pe aceeasi tema

- Romeo Vasiloni a vorbit despre reacția pe care a avut-o atunci cand a aflat ca Ema Oprișan este insarcinata cu Razvan Kovacs. Cei doi au fost foarte apropiați in sezonul 7 Insula Iubirii, insa au decis sa ramana doar prieteni.

- Ema Oprișan a dat dovada de curaj și a venit la Insula Iubirii sa iși testeze relația cu Razvan Kovacs, insa a trecut printr-o mulțime de dezamagiri. Concurenta a rabufnit și a transmis un mesaj dur in urma cu cateva ore, dupa ce l-a vazut pe barbatul pe care il iubește in ipostaze incendiare cu ispita…

- Robert Kovacs și ispita Romeo au stat fața in fața in ediția de aseara de la „Insula Iubirii”. Subiectul discuțiilor aprinse a fost Ema Oprișan, alaturi de care Robert a intrat in show, dar de care s-a desparțit la scurt timp, a acuzat-o ca s-a apropiat prea mult de ispita Romeo. Primul care a ajuns…

- Radu Valcan e prezent in ediția din seara aceasta de la „Insula Iubirii” la cea mai neașteptata confruntare dintre Razvan Kovacs si ispita Romeo. Cei doi au ocazia inedita sa discute prima oara, fata in fata, dupa evenimentele petrecute in cele doua resorturi.In episodul de aseara de la „Insula Iubirii”…

- A venit cel mai important moment al serii! Dupa ce a fost filmata in ipostaze tandre și momente romantice alaturi de Razvan Kovacs, Daria a confruntat-o pe Ema Oprișan. Cele doua s-au intalnit fața in fața și și-au imparțit replici dure. Ispita și concurenta au vorbit despre slabiciunile lui Razvan,…

- Ema Oprișan a cerut sa discute cu ispita Romeo Vasiloni, dupa ce a vazut imaginile cu Razvan Kovacs de la bonfire in ediția 10 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 21 iulie 2023. Concurenta a vrut sa-l informeze pe barbat ca urmeaza sa paraseasca insula din cauza lucrurilor pe care iubitul ei le-a facut…

- Insula Iubirii este unul dintre cele mai indragite show-uri. Emisiunea, aflata la a treia ediție a ajuns la sezonul 7. In centru episodului din ziua de astazi au fost Ema Oprișan și ispita Romeo Vasiloni. Cei doi au avut parte de niște tachinari subtile in piscina. Nici dezvaluirile nu au lipsit. Astfel…

- In ediția 3 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Ema Oprișan și ispita Romeo Vasiloni au avut parte de niște tachinari subtile in piscina. Razvan Kovacs a facut o dezvaluire neașteptata despre ispita Maria Ilioiu.