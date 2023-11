Stiri pe aceeasi tema

- De cateva luni bune de zile, Dinu Maxer și Magdalena Chihaia formeaza, oficial, un cuplu. Dupa desparțirea de Deea Maxer, artistul și-a gasit fericirea in brațele coregrafei. Relația lor este tot mai serioasa, iar Dinu Maxer i-a cunoscut deja pe parinții femeii alaturi de care traiește o frumoasa poveste…

- Dinu Maxer și Magdelena Chihaia formeaza un cuplu de cateva luni. Partenera cantarețului i-a cunoscut deja pe Andreas și Maysa, cu care spune ca are o relație speciala și ca s-au ințeles din primele momente.

- Imagini cu ministrul croat de Externe, Gordan Grlic-Radman, cand o saruta pe Annalena Baerbock, omologul sau german, in cadrul unei reuniuni a miniștrilor UE, au starnit rumoare in spațiul public, relateaza BBC, citat de digi24.ro .

- Recent, LINO și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de prieteni apropiați, artiști și alți oameni din industrie, iar surprizele nu au incetat sa apara. Artistul a decis sa faca pasul cel mare la doar 26 de ani și cuprins de emoții și-a cerut iubita in casatorie. Cei doi formeaza un cuplu de peste un…

- Deea și Dinu Maxer s-au intalnit la petrecerea aniversara a fiicei lor. Maysa a implinit 4 ani, iar parinții ei, care au divorțat, au sarbatorit-o la gradinița.Chiar daca au divorțat in primavara acestui an, Deea și Dinu Maxer au continuat sa aiba o relație buna de dragul copiilor lor, mai ales ca au…

- Cristian Tudor Popescu le are cu tenisul! Jurnalistul iși pune pasiunea in practica de fiecare data cand are ocazia, iar terenul de tenis este locul unde se simte la fel ca și la el acasa! Paparazzii Spynews.ro au fost la fața locului și au surprins imagini savuroase cu el! Iata ce tehnica folosește…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a postat pe Facebook primele imagini de la nunta fiicei sale Ana, cu Garrett Cayton, fiul unui milionar american. Geoana a postat și un mesaj: „Nu exista emoție mai mare in viața unui parinte decat aceea de a-și conduce copilul spre altar. Ana, parca…

- Dupa ce, Dinu Maxer și iubita lui, Magdalena Chihaia, au mers in Dubai pentru un proiect, acum Deea Maxer și partenerul ei, au ales același loc. Cei doi s-au fotografiat pe rețelele de socializare in ipostaze tandre și au vizitat cele mai frumoase locuri. Iata imaginile!