Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman le-a marturisit fanilor ei de pe rețelele de socializare cand și-a dat seama ca nu mai merita sa continue relația cu Marius Elisei. Vedeta a facut dezvaluiri despre casnicia cu fostul ei soț. Iata ce a declarat!

- Oana Roman este o femeie puternica, iar acest lucru l-a dovedit in ultimul timp, mai ales in urma problemelor prin care a trecut, atat cu mama ei, cat și cu tata fiicei sale. Dupa desparțirea de Marius Elisei, este vedeta din showbiz-ul romanesc pregatita sa iși refaca viața sau nu. Iata ce declarații…

- Radu Dragușin (21 de ani), fundașul central de la Genoa, e cel mai in voga fotbalist roman al momentului. Titularul echipei naționale a Romaniei traiește clipe frumoase și in afara terenului, unde are o relație de 3 ani cu Ioana Stan, studenta la arhitectura. Radu Dragușin impresioneaza la Genoa, in…

- Marius Elisei a reacționat dupa ce Oana Roman l-a acuzat public ca și-a abandonat fiica și ca nu este deloc interesat de Isabela. Fostul soț al vedetei neaga acuzațiile acesteia și susține ca iși vede copilul in weekend-uri.Oana Roman a izbucnit in lacrimi pe rețelele de socializare și a vorbit despre…

- Oana Roman i-a dat replica lui Marius Elisei, dupa ce acesta i-a cerut sa aiba coloana vertebrala și sa iși asume public, atunci cand spune ceva despre relația pe care acesta o are u fiica lor dupa divorț. Oana a publicat un mail pe care i l-a trimis recent fostului soț, care și-a refaut deja viața…

- Au aprut informațiide ultim moment despre un nou scandal al momentului, in showbiz-ul romanesc! Oana Roman și Marius Elisei pare ca nu o vor da prea curand la pace. Implicata in certurile celor doi este și micuța Isabela. Iata cum raspunde Marius Elisei acuzațiilor facute de Oana Roman!

- Marius Elisei este mai fericit ca niciodata alaturi de noua iubita și nu ezita sa ii faca multe surprize. Fostul soț al Oanei Roman a dus-o pe Gabriela in vacanța, la munte.De aproximativ doua luni, Marius Elisei formeaza un cuplu cu Gabriela, femeia pe care a cunoscut-o dupa ce a decis sa rupa definitiv…

- Dupa ce Oana Roman a marturisit pe contul ei personal de Instagram motivul pentru care nu iși poate șterge numele fostului ei soț de pe platforma, acum Marius Elisei a fost cel care a reacționat și a marturisit ca nu-l intereseaza deloc ce posteaza fosta partenera. Catalin Cazacu este cel care și-a…