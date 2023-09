Stiri pe aceeasi tema

- Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu formeaza un cuplu discret, iar la inceput relația lor a fost ținuta departe de ochii curioșilor. Actrița a dat acum detalii despre povestea de dragoste pe care o traiește alaturi de juratul de la „Chefi la cuțite”.Doina Teodoru spune ca iubirea o ține alaturi de…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au facut echipa la America Express și, de curand, au vorbit despre momentele mai dificile. Cei doi au marturisit ca au fost surprinși sa vada care este stilul de viața al localnicilor, dar de departe, cel mai greu a fost sa faca fața presiunii zilnice.

- Pe rețelele personale de socializare, Sanziana Negru a vorbit despre experiența America Express - Drumul Aurului. Influencerița le-a explicat fanilor ei ce a invațat din aceasta aventura la care a participat de curand. Iata ce dezvaluiri a facut vedeta!

- Catalin Scarlatescu, in varsta de 51 de ani, a participat la America Expres anul trecut, impreuna cu iubita lui, Doina Teodoru. In timpul competiției, acesta a slabit mult și a avut parte de o transformare neașteptata.Recent, Catalin Scarlatescu a fost surprins in timp ce gatea, iar mulți dintre prietenii…

- Iulia Albu a participat la America Express - Drumul Soarelui alaturi de iubitul ei, Mike. Experiența a fost una de neuitat pentru cei doi, iar criticul de moda recunoaște ca s-au produs mai multe schimbari in cuplul lor.Vedetela s-au intors de curand din aventura vieții lor și au inceput sa povesteasca…

- Catalin Bordea și Livia s-au desparțit dupa 11 ani de relație, iar comediantul incearca sa iși revina dupa divorț. Juratul de la „iUmor” vrea sa plece o perioada departe de București.In ultima perioada, Catalin Bordea a trecut prin multe incercari. Actorul de comedie s-a desparțit de soția sa, iar mama…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au vorbit despre experiența America Express. Cei doi s-au intors in Romania in urma cu doar cateva zile, iar acum se bucura de cateva zile libere. Iata cum s-au ințeles cei doi artiști in emisiunea de la Antena 1!

- Doina Teodoru a petrecut vacanța la Vama Veche și a ținut sa impartașeasca cu fanii un moment de care iși va aminti cu drag. Pe plaja, cu briza marii aproape, iubita lui Catalin Scarlatescu a cantat la chitara.