Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de chirurgi a efectuat cu succes primul transplant de ficat asistat de un robot. Pacientul, un barbat in varsta de 60 de ani, diagnosticat cu cancer la ficat și ciroza cauzata de o infecție cu hepatita C, a revenit la viața normala dupa numai o luna. Operația a a avut loc la Spitalul […]

- Bianca Giurca de la Insula Iubirii sezonul 7 a apelat la o intervenție estetica, la scurt timp dupa difuzarea finalei reality show-ului. Tanara le-a aratat internauților noul ei look prin intermediul mai multor postari pe rețelele sociale. Cum arata acum fosta iubita a lui Marius Moise

- In acest articol, vom explora motivul pentru care partenerul tau ar putea sa te inșele, in funcție de zodia sa. Nu este niciodata placut sa presupui ca cineva te-ar putea inșela, dar realizarea faptului ca diferite semne zodiacale au inclinații diferite poate fi utila in a te pregati pentru ceea ce…

- Probleme cu demararea plații subvențiilor pentru 2023 pentru cei peste 750.000 de fermieri inscriși la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). Vești bune pentru fermieri! Cine sunt cei care vor beneficiat de cei 90 de milioane de lei din partea Ministerului Agriculturii Avertisment…

- Betty Vișanescu rupe tacerea! Ce a spus artista despre scandalul in care este implicat tatal ei, Florin Salam. Ce a dezvaluit vedeta cu privire la certurile pe care le-a avut celebrul manelist in ultima vreme. Ce a marturisit, intr-un interviu exclusiv pentru Xtra Night Show.

- Mihaela Zahariea a spus motivul pentru care considera ea ca a ramas mai mult timp la Chefi la cuțite decat partenerul ei de viața, Mario. Ce a marturisit fosta concurenta a celebrului show culinar, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.