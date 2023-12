Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Alex Bodi și Ema Uta nu mai formeaza un cuplu nu este o noutate pentru nimeni. Insa, relația make-up artistului cu un barbat misterios este o veste bomba in showbiz-ul din Romania! Este vorba despre un adevarat patrulater amoros, caci fosta iubita al noului patener al Emei Uta il cunoaște…

- Dupa o perioada in care s-a zvonit ca sunt impreuna, Kamara și Gabriella Nastas au confirmat ca formeaza un cuplu. Cei doi spun ca și-au dorit sa țina relația departe de ochii curioșilor, mai ales ca bruneta a trecut printr-o relație toxica, din care a ieșit cu greu.

- Anamaria Ferentz a parasit Romania in urma cu 10 ani, iar de mai bine de 2 ani traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de americanul Douglas. Artista locuiește alaturi și de cei șapte copii ai omului de afaceri și se implica in creșterea și educarea lor. Vedeta a vorbit pentru prima oara despre…

- Daniela Gyorfi și George Tal formeaza un cuplu de mai bine de 18 ani, dar in urma cu ceva timp, cei doi au decis sa doarma separat, chiar daca artista și iubitul ei sunt de nedesparțit atat in viața de zi cu zi, cat și in cariera.

- Claudia Patrașcanu a rupt tacerea despre relația pe care o are acum cu Gabi Badalau, fostul ei soț și tatal copiilor ei. Cei doi se ințeleg mai bine acum, in ciuda tuturor proceselor și scandalurilor publice pe care le-au avut. Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au avut un proces de divorț și de custodie…

- Iulia Albu și iubitul ei au decis sa iși testeze limitele la America Express. Cei doi recunosc ca experiența nu a fost una deloc ușoara, din contra, au existat tot felul de provocari și ca au fost surprinși sa afle unul despre altul detalii pe care inainte de participarea competiției nu le știau.

- Natalia Mateuț nu se sfiește niciodata sa spuna lucrurilor pe nume și face acest lucru de fiecare data cand are ocazia. In urma cu puțin timp, in cadrul emisiei de astazi de la Xtra Night Show, co-prezentatoarea a precizat ca a apelat la psihoterapie. Iata care este motivul pentru care vedeta din showbiz-ul…