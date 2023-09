Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a avut o prima reacție dupa ce presa din Romania a speculat sa s-a impacat cu Gabi Badalau. Reținuta in declarații, acesta nici nu a confirmat, nici nu a infirmat zvonurile. Pe 18 septembrie s-a aflat ca Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au desparțit. La momentul respectiv, ea a preferat…

- De mai bine de trei ani, fosta iubita a lui Remus nu s-ar fi interesat de fiul ei. Femeia are un nou iubit și ar fi uitat și de fetele ei cele mari dintr-o relație anterioara. Barbatul spune ca a aflat de la vecini de aventurile iubitei sale, pe cand el era plecat la munca.

- Un barbat gelos pe fosta concubina s-a razbunat pe aceasta, hotarand ca trebuie pusa la punct. Ideea s-a dovedit neinspirata, politistii intocmindu-i dosar penal individului din Neamt. Povestea sfarsita cu punerea sub acuzare a unui nemtean de 45 de ani a inceput pe data de 23 august 2023, cand o femeie…

- Fosta iubita a lui George Clooney, intr-o relatie cu un roman. Barbatul e mai tanar cu 15 ani Continue reading Fosta iubita a lui George Clooney, intr-o relatie cu un roman. Barbatul e mai tanar cu 15 ani at Tabu.

- Irina Tanase a fost surprinsa in compania unui barbat influent, iar imaginile par sa arate ca blondina nu se mai gandește deloc la politicianul roman. Afla din randurile de mai jos cu cine s-a afișat fosta iubita a lui Liviu Dragnea, dar și ce spun tabloidele despre aceasta legatura!

- La data de 18 iulie 2023, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata de catre o tanara de 23 de ani, din Blaj, cu privire la faptul ca fostul sau concubin ar fi patruns, fara drept, in locuința sa. Din primele cercetari, a rezultat ca, in noaptea de 17/18 iulie 2023, in jurul orei 02.30, fostul partener…

- Un barbat de 29 de ani din Turda, judetul Cluj, a fost plasat in arest la domiciliu dupa ce si-a urmarit pe strada fosta iubita, pana acasa, unde a sechestrat-o si a batut-o.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, politistii din cadrul Politiei Municipiului Turda - Biroul de Investigatii…

- A incalcat ordinul de protecție permanent și s-a apropiat de fosta iubita. Barbat de 35 de ani, din Blaj, cercetat de polițiști A incalcat ordinul de protecție permanent și s-a apropiat de fosta iubita. Barbat de 35 de ani, din Blaj, cercetat de polițiști La data de 1 iulie 2023, in urma unui apel prin…