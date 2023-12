In timp ce Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu se afla inca intr-un conflict ce pare a nu se incheia prea curand, se pare ca afaceristul și Bianca Dragușanu se ințeleg mai bine ca niciodata, chiar și in urma declarațiilor facute, saptamana trecuta, de catre artista la adresa fostului sau partener. Iata unde au fost vazuți, in urma cu puțin timp Gabi Badalau și Bianca Dragușanu!