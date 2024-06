Anunț important de la CFR Călători. Sunt probleme pe toate traseele CFR a anunțat reducerea vitezei trenurilor pe anumite segmente de cale ferata, unde temperaturile la nivelul șinei depașesc 50 de grade Celsius. Aceasta masura este implementata pentru a asigura siguranța calatorilor și a personalului feroviar. In perioada 19-21 iunie, din cauza temperaturilor ridicate prevazute in județele aflate sub avertizarile Cod galben și Cod portocaliu de canicula, traficul feroviar se va desfașura in condiții speciale. CFR anunța masuri de siguranța pe fondul caniculei Conform Companiei Naționale de Cai Ferate „CFR” SA, reducerea vitezei de circulație a trenurilor cu 20-30… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

