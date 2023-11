Stiri pe aceeasi tema

- A trecut mai bine de o luna de cand Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au impacat, dar se pare ca ar fi aparut și primele probleme intre cei doi, la scurt timp dupa ce și-au mai acordat o șansa. Blondina nu a dorit sa faca declarații despre acest subiect, dar a dat de ințeles ca nu ar fi doar lapte…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au impacat, anunța spynews.ro. Totodata, fosta prezentatoare de la Kanal D2 e tot mai implicata in viața partenerului ei, pe care l-a indrumat catre o viața mai sanatoasa.Dupa ce in septembrie anunțau ca s-au desparțit, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au revenit acum…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au parte de o relație plina de suișuri și coborașuri, dar se pare ca tot impreuna au ramas. Vedeta l-a incurajat pe omul de afaceri sa faca mai multe schimbari in viața sa, iar acesta a ascultat de sfaturile sale și rezultatele au inceput sa se vada.

- Marius Elisei a facut primele declarații dupa ce s-a zvonit ca noua lui iubita ar fi insarcinata. Fostul soț al Oanei Roman a negat zvonurile aparute, insa a precizat recent ca iși mai dorește copii.De aproximativ o luna, Marius Elisei a inceput o noua relație cu Gabriela, o femeie pe care o știa de…

- Bianca Dragușanu locuiește inca in casa lui Gabi Badalau, asta in ciuda faptului ca cei doi sunt desparțiți in acest moment. Iata ce se intampla in aceste momente in relația care ține primele pagini ale ziarelor!

- Bianca Dragușanu a avut o prima reacție dupa ce presa din Romania a speculat sa s-a impacat cu Gabi Badalau. Reținuta in declarații, acesta nici nu a confirmat, nici nu a infirmat zvonurile. Pe 18 septembrie s-a aflat ca Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au desparțit. La momentul respectiv, ea a preferat…

- Bianca Dragușanu pare deranjata de declarațiile pe care Gabi Badalau le-a facut dupa separare. Blondina a fost cea care, in urma cu o zi, a confirmat ca ea și afaceristul nu mai formeaza un cuplu, dupa trei ani in care au fost impreuna.

- Bianca Dragușanu vrea sa se mute din Romania. Blondina și-a cumparat un apartament intr-o zona luxoasa din Dubai și spune ca nu exclude varianta mutarii definitive. Vedeta a dezvaluit ca in țara se plictisește, la party-uri vede aceleași fete, „care iși schimba hainele intre ele”.Iubitei lui Gabi Badalau…