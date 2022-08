Un astfel de parteneriat intre startup-urile de vehicule electrice si producatorii de masini traditionali a devenit din ce in ce mai comun in China, deoarece pautoritatile au limitat eliberarea licentelor de productie pentru noi producatori de vehicule electrice, in incercarea de a preveni investitiile excesive. Producatorul chinez de vehicule electrice Nio, de exemplu, a colaborat cu Jianghuai Automobile Group (JAC), detinut de autoritatile din Anhui, pentru productia de vehicule. Conform acordului, masinile Nio, dezvoltate si fabricate de startup, au purtat initial sigla JAC, iar ambele au convenit…