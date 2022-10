Stiri pe aceeasi tema

- Xiaomi 13 a primit o prima scapare sub forma de fotografie in aceasta saptamana, asta dupa ce in urma cu cateva zile ii aflam diagonala si perioada de lansare. Seria Xiaomi 13 este asteptata in noiembrie, in imediata proximitate a lansarii procesorului Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Lansarea va avea loc…

- Chiar daca Redmi Note 11 debuta in Romania in februarie 2022, iata ca nici nu trece anul si deja vorbim despre Redmi Note 12. De fapt pana sa vorbim despre el luam contact cu procesorul MediaTek Dimensity 1080. Acesta tocmai a debutat si aduce un salt la nivel de performanta a CPU-ului si de eficienta.…

- De abia a debutat Xiaomi 12T Pro in Europa si implicit si in Romania si iata-ne deja vorbind despre urmatorul flagship Xiaomi. E vorba despre Xiaomi 13 Pro, care va sosi alaturi de Xiaomi 13 luna viitoare. Azi aflam ce diagonale vom primi si ce au special noile modele. Inainte sa ne miram prea tare…

- Imediat dupa lansarea lui vivo X80 Pro din iunie am inceput sa auzim zvonuri ca in toamna lui 2022 vom primi un vivo X80 Pro+, care sa aduca mici upgrade-uri acelui flagship. Se pare ca acea versiune ar fi fost casata in favoarea unui salt generational la un vivo X90 Pro+. vivo X90 Pro+ ar urma sa debuteze…

- Xiaomi 12T Pro, urmașul spectaculosului Xiaomi 11T Pro care se lauda cu o incarcare de 120W la lansare , vine cu un alt numar impresionant, care de data asta indica megapixelii camerei principale: 200MP. Zvonurile despre acest lucru au circulat de mult timp, și conform unei fotografii cu ansamblul…

- Xiaomi a scos pe piața prin Redmi Note 11 Pro+ 5G unul dintre cele mai interesante telefoane de clasa medie, un model care nu iese neaparat cu ceva in evidența cu ceva anume, cat prin faptul ca, la prețurile la care il gasești in Romania, nu prea...

- Cu MWC 2022 si CES 2022 deja consumate, urmatorul mare eveniment tech al anului 2022 este IFA 2022. Honor se anunta printre primii expozanti care trimit teasere cu privire la lansarile de acolo si ne promit chiar prezentarea unui lineup complet nou de dispozitive pe 2 septembrie 2022. Honor a avut stand…

- Se pare ca zvonurile cu privirea la amanarea noului telefon pliabil de la Motorola au fost infirmate, iar compania va prezenta Moto RAZR 2022 pe 2 august. La aceeasi data va sosi si Motorola Edge X30 Pro, primul telefon cu camera de 200 de megapixeli. Evenimentul de lansare are loc in China, iar Edge…