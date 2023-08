Xiaomi anunţă telefonul pliabil MIX Fold 3, cu ecran de 8 inch pliabil, balama nouă Xiaomi a anuntat cateva produse noi in data de 14 august, printre care si tableta Pad 6 Max, dar si telefonul pliabil MIX Fold 3. Avem de-a face aici cu un smartphone cu balama regandita de la zero, cu procesor Snapdragon 8 Gen 2 si nu mai putin de doua camere telephoto la bord. Pliabilul se poate deschide intre 45 si 135 de grade, permitand fixarea ecranului pliat si la grade intermediare, pentru utilizare. Foloseste o tehnologie proprietara a balamalei, cu o structura de conectare cu 3 tije si 14 micro balamale. Include 198 de componente rotative, elemente din otel si carbon-ceramica. Testele… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nothing a lansat pe 11 iulie 2023 mult asteptatul telefon Nothing Phone (2), care vine cu un design familiar, cu cateva modificari care anticipeaza iPhone 15 totusi. E vorba despre cateva rotunjimi in plus. Ce dotari are si ce e special la sistemul de iluminare Glyph aflati mai jos. De aceasta data…

- Atunci cand vine vorba de achiziționarea unui nou iPhone, utilizatorii au posibilitatea de a alege intre diferite opțiuni de stocare și conectivitate, in funcție de nevoile lor individuale. iPhone 13, unul dintre cele mai recente modele lansate de Apple, ofera o varietate de alegeri in aceste domenii.…

- Xiaomi 13 Ultra a ajuns in sfarsit in Europa, ceea ce ne bucura. Asta pentru ca Xiaomi 12S Ultra ne-a sarit, dupa ce Xiaomi Mi 11 Ultra a sosit si la noi pe continent. Xiaomi 13 Ultra costa 1500 de euro la noi. Xiaomi 13 si Xiaomi 13 Pro au debutat la MWC 2023 in februarie, iar acum apare si versiunea…

- OnePlus e cea mai noua companie din domeniul pliabilelor si isi va lansa primul sau astfel de telefon in al treilea trimestru al acestui an. Aflam acum ca OnePlus Fold debuteaza la New York in august. Informatia vine de la o sursa bine conectata, care nu prea da gres cu zvonurile. Inseamna ca OnePlus…

- Honor lanseaza la finalul lunii mai doua telefoane din gama high midrange principala. E vorba despre Honor 90 si Honor 90 Pro, iar pe noi ne intereseaza mai mult flagship-ul Pro. Acesta se remarca prin camera principala de 200 de megapixeli, dar are si alte atribute atractive. Honor 90 Pro va fi usor…

- OnePlus 11 a debutat in Europa in martie 2023, fara a primi o versiune Pro sau vreuna Ultra. OnePlus pare a isi pastra resursele pentru doua modele pliabile, un Flip si un Fold, dar azi aflam ca a lucrat deja si la OnePlus 12. Se pare ca OnePlus 12 va debuta in luna decembrie si asta deoarece OnePlus…

- OPPO continua sa aduca din tehnologia de pe flagshipurile sale pe telefoane midrange, iar acum tocmai a lansat seria OPPO Reno 10. Ea include OPPO Reno 10, OPPO Reno 10 Pro si OPPO Reno 10 Pro+. Acesta din urma e analizat mai jos. Ne propune atribute de flagship, precum 16 GB RAM si cipul MariSilicon…

- Cititorul de amprente e integrat in butonul Power lateral si nu in ecran, cum ne-am fi asteptat. In modulul foto dreptunghiular din spate se afla 4 senzori, ceva nu prea mai vedem in ziua de azi. Include un senzor principal de 108 megapixeli, cu stablizare optica, camera de 8 MP ultrawide, camera de…