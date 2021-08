Xiaomi a reusit sa ascunda (la propriu) camera foto frontala de 20MP sub ecran. Asta inseamna ca ecranul este complet de sus pana jos, fara perforatii sau bretoane – ceea ce confera dispozitivului un aspect mult mai elegant. Ecranul in sine masoara 6,67 inch si este un AMOLED cu rezolutie FHD+ si o rata de refresh de 120Hz. Intregul panou este acoperit, pentru protectie, cu Gorilla Glass Victus. Producatorul chinez promite ca ascunderea camerei frontale sub ecran nu va afecta in vreun fel calitatea capturii foto. Sistemul foto de pe spate este compus din trei camere. Camera principala este un…