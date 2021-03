Xiaomi a lansat o serie de smartphone-uri în încercarea de a umple golul lăsat de Huawei Xiaomi a lansat luni o serie de smartphone-uri, intre care unul high-end destinat pietelor internationale, compania chineza vizand segmentul premium si umplerea golului lasat de problemele companiei concurente Huawei, relateaza CNBC potrivit news.ro. Dispozitivele lansate sunt Mi 11 Lite si Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Pro si Mi 11 Ultra. Mi 11 Ultra este smartphone-ul destinat pietelor internationale din segmentul premium. Pretul porneste de la 5.999 de yuani (914 dolari) si va creste pana la 6.999 de yuani (1.066 dolari) pentru o versiune cu specificatii mai mari. Xiaomi nu a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Xiaomi, companie chineza cunoscuta pentru smartphone-uri și pentru trotinete electrice, vrea sa lanseze propriul brand de mașini electrice și se va alia cu Great Wall, companie auto care a vândut mașini și în România, spun surse citate de Reuters. Mașina ar putea ieși pe piața în…

- Caviar este o companie ruseasca care se specializeaza in gadget-uri modificate din punct de vedere estetic in așa fel incat sa reprezinte definiția opulenței. Practic, vorbim aici de creații exagerate, care vin la prețuri pe masura, și care sunt destinate utilizatorilor care nu știu pe ce sa mai cheltuie…

- vivo, al cincilea cel mai mare jucator la nivel global pe piața de smartphone-uri, a intrat in Romania, iar imediat cu lansarea oficiala ne-au trimis la review unul dintre primele produse disponibile in oferta magazinelor locale, modelul vivo Y70. Intrarea vivo pe piața locala vine intr-un context bun…

- Conform unor surse din piața, un nou brand de smartphone-uri va intra pe piața din Romania incepand cu acest trimestru. Vivo, o companie cunoscuta mai degraba in Asia și parte a BBK Group (din care mai fac parte Oneplus, OPPO și Realme) va anunța curand lansarea oficiala pe piața din Romania. VIVO are…

- Motorola a anunțat ca lanseaza pe plan local modelul Moto G9 Power care are una dintre cele mai mari baterii din piața, cu capacitate de 6.000 mAh. Compania promite ca telefonul cu ecran de 6,8 inchi va avea o autonomie de 60 de ore între încarcari. Prețul este de 900 de lei.Telefonul…

- LG are in vedere ieșirea de pe piața smartphone-urilor in 2021, dupa ce a pierdut aproximativ 4,5 miliarde de dolari in ultimii cinci ani. Kwon Bong-seok, CEO LG a trimis zilele trecute un mesaj catre toți angajații, acesta susținand ca “va avea loc o mare schimbare” in segmentul smartphone. “De vreme…

- LG ar putea ieși în acest an de pe piața smartphone-urilor dupa ce a avut pierderi mari în ultimii ani și nu a câștigat cota de piața în lupta cu rivali precum Samsung, Huawei, Xiaomi sau Oppo, scrie puublicația The Verge. LG a avut multe telefoane de succes. precum Nexus 5 din…

- Samsung a confirmat zvonurile care spuneau ca noile telefoane Galaxy S21 vor fi lansate pe 14 ianuarie, compania anunțând oficial ca evenimentul Galaxy Unpacked 2021 se va ține la acea data. Despre telefoane se știu multe lucruri, vor fi trei noi modele, cu cel mai mare având ecran de 6,8…