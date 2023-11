Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden se va intalni cu omologul sau chinez Xi Jinping miercuri, 15 noiembrie, in „regiunea San Francisco”, au confirmat importanti oficiali americani sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. „Scopul nostru va fi sa incercam sa luam masuri care sa stabilizeze relatia intre Statele…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, s-a intalnit cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cu președintele Chinei, Xi Jinping. Discuțiile separate au avut loc in China acolo unde Orban participa la Forumul Belt and Road, un plan lansat de Xi in urma cu un

- Presedintele rus Vladimir Putin a sosit marti la Beijing pentru a se intalni cu presedintele chinez Xi Jinping intr-o vizita extrem de urmarita, menita sa demonstreze increderea si parteneriatul "fara limite" dintre cele doua tari, chiar daca razboiul din Ucraina continua.

- China a protestat pe cale diplomatica pe langa Berlin dupa ce ministrul de externe german, Annalena Baerbock, l-a numit pe presedintele Xi Jinping "dictator", a anuntat luni Ministerul chinez de Externe, calificand aceasta eticheta drept "absurda" si o "provocare politica deschisa", informeaza Reuters,…

- Presedintele american Joe Biden a dezvaluit ca a discutat la summitul G20 de la New Delhi cu reprezentantul presedintelui Chinei, premierul Li Qiang, acestea fiind discutiile la cel mai inalt nivel ale Washingtonului cu lideri chinezi avute in ultimele luni, relateaza Reuters si AFP.Citește și: China…

- Presedintele american Joe Biden s-a declarat, duminica, dezamagit de faptul ca liderul chinez Xi Jinping nu participa la summitul liderilor G20 din India, dar a adaugat ca va "apuca sa il vada", relateaza Reuters, informeaza News.ro."Sunt dezamagit... dar voi apuca sa il vad", a declarat Biden reporterilor…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a fost primit marți, 22 august, pe aroportul din Johannesburg de o trupa locala de dansatori și dansatoare. De asemenea, oficialul rus care il reprezinta pe Putin la summit-ul BRICS a fost incantat de spectacol și a ramas in mijlocul dansatorilor, aplaudand…

- Președintele chinez Xi Jinping a fost primit marți (22 august) in capitala Africii de Sud, Pretoria, in cadrul unei ceremonii oficiale. Xi se afla in Africa de Sud pentru a participa la summitul liderilor BRICS de la Johannesburg. Liderii națiunilor BRICS – Brazilia, Rusia, India, China și Africa de…