In cadrul unei intalniri la resedinta de stat Diaoyutai din Beijing, unde liderii chinezi ii primesc in mod traditional pe oaspetii straini de rang inalt, Xi Jinping i-a spus cofondatorului si filantropului Microsoft ca este foarte fericit sa il vada dupa trei ani si l-a descris pe Gates ca fiind primul prieten american pe care l-a intalnit in acest an. “Spun adesea ca fundamentul relatiilor dintre SUA si China se afla in poporul sau. Imi pun sperantele in poporul american”, spune liderul chinez intr-o inregistrare video transmisa de televiziunea de stat CCTV. “Avand in vedere situatia globala…