- Presedintele chinez, Xi Jinping, a denuntat, marti, presupusele actiuni ale Statelor Unite si ale aliatilor occidentali de subminare a Chinei, iar ministrul de Externe de la Beijing, Qin Gang, a avertizat asupra riscului unui conflict cu Washingtonul, indemnand Uniunea Europeana sa fie autonoma. „In…

- Presedintele chinez Xi Jinping condamna, intr-o sesiune parlamentara, la Beijing, "indiguirea" si "represiunea" Chinei de catre Occident si mai ales de catre Statele Unite, scrie presa chineza de stat, relateaza AFP. Subiectele de frictiune s-au multiplicat in ultimii ani, de la tratamentul aplicat…

- Subiectele de frictiune s-au multiplicat in ultimii ani, de la tratamentul aplicat musulmanilor uiguri la dezechilibrul balantei comerciale, si de la Taiwan la dominatia in domeniul tehnologiilor de varf si la acuzatii de spionaj. Ele au condus la impunerea unor sanctiuni occidentale, mai ales americane,…

- Șeful diplomației chineze, Wang Yi, i-a spus miercuri ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, ca se așteapta la incheierea unor noi acorduri in timpul vizitei sale la Moscova, care va avea loc miercuri. El nu a oferit detalii specifice cu privire la ce acorduri ar putea fi incheiate, dar era așteptat…

- Ministerul de Externe al Chinei a declarat luni ca Statele Unite nu sunt indreptatite sa „dea lectii" despre furnizarea de arme, in contextul in care oficialii americani sunt ingrijorati ca Beijingul ia in considerare furnizarea de „sprijin letal" pentru armata rusa, iar seful diplomatiei chineze, Wang…

- Secretarul de stat american Antony Blinken i-a comunicat omologului sau chinez Wang Yi ca incidentul in care balonul chinez a fost doborat de armata americana nu ar trebui sa se mai repete, in cadrul unei intrevederi desfasurate Munchen, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, informeaza…

- O invazie a Taiwanului s-ar incheia probabil cu victoria SUA, arata datele obținute de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. Totuși, la finalul luptei, armata americana ar fi distrusa la fel ca armata chineza.Scenariul dezvaluie o situație sumbra și pentru insula, chiar daca invazia chineza…