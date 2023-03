Stiri pe aceeasi tema

- La un an dupa ce Rusia a invadat Ucraina, sprijinul acordat de Xi Jinping lui Vladimir Putin a deschis ușa Statelor Unite și a partenerilor din Pacific sa iși consolideze relațiile, in detrimentul Beijingului.

- Statele Unite nu au „niciun indiciu ca (Beijingul) a luat decizia” de a furniza arme Rusiei, dar aceasta posibilitate „ramane pe masa”, a declarat un purtator de cuvant al Casei Albe.„Credem ca aceasta decizie nu ar fi in interesul Chinei si a reputatiei sale internationale, careia ii acorda o mare…

- Joi, 2 martie, China a acuzat SUA ca ”alimenteaza flacarile razboiului” prin intermediul ”trimiterii de arme letale in Ucraina”, dupa ce secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a apreciat ca gigantul asiatic ”nu poate prezenta propuneri de pace cata vreme atata focul aprins de Rusi”, transmite EFE…

- Șeful diplomației chineze, Wang Yi, i-a spus miercuri ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, ca se așteapta la incheierea unor noi acorduri in timpul vizitei sale la Moscova, care va avea loc miercuri. El nu a oferit detalii specifice cu privire la ce acorduri ar putea fi incheiate, dar era așteptat…

- Ministerul de Externe al Chinei a declarat luni ca Statele Unite nu sunt indreptatite sa „dea lectii" despre furnizarea de arme, in contextul in care oficialii americani sunt ingrijorati ca Beijingul ia in considerare furnizarea de „sprijin letal" pentru armata rusa, iar seful diplomatiei chineze, Wang…

- Secretarul de stat american Antony Blinken i-a comunicat omologului sau chinez Wang Yi ca incidentul in care balonul chinez a fost doborat de armata americana nu ar trebui sa se mai repete, in cadrul unei intrevederi desfasurate Munchen, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, informeaza…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a intreprins o vizita surpriza la Beijing, unde a discutat cu presedintele chinez Xi Jinping despre conflictul din Ucraina, transmite Reuters. Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului Securitatii Federatiei Ruse, a postat pe canalul sau Telegram o inregistrare…