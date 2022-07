Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul brazilian Dani Alves a semnat cu Pumas de Mexico pana la incheierea actualului sezon, a anuntat multipla campioana mexicana. Fostul jucator al Barcelonei, care a revenit la clubul catalan in sezonul 2021-2022, ajunge liber de orice contract, dupa aproape 20 de ani de cariera in Europa si o…

- de Gigi Stancu, Superbet Zvonistica pe piața transferurilor de jucatori ramane cea mai interesanta parte din intersezon, in lipsa unor evenimente fotbalistice majore. Vara aceasta a fost una foarte fierbinte, cu Haaland ajuns la City, Pogba aproape revenit la Juventus, Bale desparțit de Real Madrid…

- Gerard Pique (35 de ani) a fost inștiințat de Xavi Hernandez (42 de ani), tehnicianul Barcelonei, ca iși va pierde postul de titular din sezonul urmator. Fundașul catalan a fost unul dintre cei mai importanți oameni ai formației blaugrana in istoria recenta a clubului, insa varsta și problemele intampinate…

- Pep Guardiola, pe urmele lui Mircea Lucescu. Antrenorul lui Manchester City și-a condus echipa spre un nou titlu de campioana in Premier League. Este cel de-al patrulea din ultimii cinci ani pentru gruparea de pe Etihad. Cu aceasta ocazie, Guardiola a caștigat cel de-al 32-lea trofeu din cariera de…

- Gerard Pique, anchetat de DNA-ul spaniol. Fundașul de 35 de ani al Barcelonei a fost in mijlocul unui scandal provocat de implicarea sa in organizarea Supercupei Spaniei in Arabia Saudita. Firma jucatorului ar fi primit un comision de 24 milioane de euro la presiunea facuta asupra saudiților de președintele…

- Marc Cucurella (23 de ani), fundașul stanga de la Brighton, ar fi intrat in vizorul lui Manchester City, care ar fi dispusa sa plateasca 30 de milioane de euro in schimbul sau. Spaniolul crescut in academia Barcelonei, sosit la Brighton in urma cu un an, a impresionat in primul sau sezon in Premier…

- Manchester City conducea cu 1-0 pe Santiago Bernabeu, iar finala Ligii Campionilor era mai aproape ca oricand. In doua minute (90', 91'), Real Madrid a reușit sa intoarca soarta confruntarii, iar in prelungiri Benzema a dat lovitura de grație. La finalul meciului, Pep Guardiola a incercat sa ofere o…

- Impresarul Mino Raiola (54 de ani) a murit joi, din cauza unor probleme de sanatate. De-a lungul anilor, agentul s-a facut remarcat prin transferuri pe sume amețitoare, prin comisioanele uriașe incasate, dar și prin declarații dure. Mino Raiola nu i-a menajat pe Guardiola sau Klopp Mario Balotelli,…