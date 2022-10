Stiri pe aceeasi tema

- Roger Federer, considerat de mulți cel mai mare jucator de tenis al tuturor timpurilor, spune „adio” tenisului la 41 de ani. Acesta a precizat ca Laver Cup (23 – 25 septembrie) va fi ultimul eveniment oficial la care va participa. Federer va face parte din Echipa Europei, alaturi de Novak Djokovic și…

- Ajla Tomljanovic (Australia), jucatoarea care i-a incheiat cariera Serenei Williams (SUA), s-a oprit in sferturi la US Open, fiind invinsa de Ons Jabeur (Tunisia), scor 6-4, 7-6(4). Jabeur se va duela pentru un loc in marea finala cu Caroline Garcia (Franța), revelația anului in circuitul WTA. Ons e…

- Campioana la Wimbledon 2022, Elena Rybakina a fost eliminata de la US Open inca runda inaugurala. La New York, sportiva care reprezinta Kazahstan a fost invinsa in doua seturi de o jucatoare venita din calificari.

- Ana Bogdan nu a reușit sa iși respecte statutul de principala favorit a calificarilor de la US Open 2022 și a fost eliminata in turul doi, dupa ce a pierdut in fața sportivei aflate pe locul 201 in clasamentul mondial.

- Petra Kvitova (32 de ani, locul 21 WTA) a anunțat pe contul de Twitter ca se va marita cu antrenorul ei, Jiri Vanek (44 de ani). Colaborarea profesionala dintre cei doi dateaza din 2016, iar anul trecut, Kvitova a recunoscut relația amoroasa cu antrenorul anul trecut, Anterior, Vanek o mai pregatise…

- Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) a invins-o pe pe Jessica Pegula (28 de ani, 7 WTA), scor 2-6, 6-3, 6-4, și s-a calificat in finala turneului de la Toronto. Dubla campioana de Grand Slam va reveni in top 10 WTA. In cealalta semifinala, in aceasta noapte, se infrunta Beatriz Haddad Maia (24 WTA) și Karolina…

- Barbora Krejcikova, a doua favorita a turneului de la Praga, a fost eliminata surprinzator in faza optimilor de finala. Sportiva din Cehia a caștigat precedenta ediție a competiției de categorie WTA 250.

- Eliminata in semifinale la Wimbledon de Elena Rybakina, 3-6, 3-6, Simona Halep s-a bucurat de vacanța, iar acum a reluat pregatirile la Academia de Tenis a antrenorului sau, Patrick Mouratoglou. Ulterior, tenismena romana va zbura in Statele Unite pentru primul turneu al lunii august, Citi Open Washington.…