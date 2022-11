Stiri pe aceeasi tema

- Prime Batteries Technology , un dezvoltator, producator și distribuitor inovator de baterii litiu-ion și sisteme de stocare la comanda, a semnat astazi un acord de investiții cu EIT InnoEnergy , motorul inovației pentru energie durabila susținut de European Institute of Innovation & Technology (EIT),…

- Saptamana trecuta, Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacau a fost gazda unui inedit proiect Erasmus „Green Youth in Acțion”, in care sunt implicate șase țari: Germania, Italia, Spania, Bulgaria,Turcia și Romania. Activitatea din Bacau s-a desfașurat sub genericul „Natura, sport și mancare…

- Importanta Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) in calitate de garant al securitatii nationale a crescut cu 11 puncte procentuale in decurs de un an in perceptia publica din 14 tari europene si nord-americane, potrivit unui studiu anual al German Marshall Fund (GMF), publicat joi, informeaza…

- Producatorul auto francez Renault va controla 80% din lantul sau valoric de vehicule electrice mult inainte de obiectivul sau – anul 2030 – deoarece dezvolta parteneriate in domeniul bateriilor, a motoarelor electrice si a electronicii de putere, a afirmat joi directorul general Luca de Meo, transmite…

- In perioada 15-18 septembrie 2022 va avea loc la Craiova Campionatul Mondial de Salvare al IRO pentru cainii de Cautare-Salvare. Romania este prima țara din lume care organizeaza in acelasi oraș, Craiova, prin CNEC – Centrul Național Educare Canina, cel de-al 4-lea Campionat Mondial pentru Cațeii de…

- Numarul noilor cazuri raportate de variola maimutei a scazut in ultima saptamana la nivel global, au anuntat joi reprezentantii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citati de DPA. In saptamana 15-21 august au fost raportate cu 21% mai putine cazuri decat in saptamana precedenta, au precizat expertii…

- „Hello Chef” revine la Antena 1 cu o invitație plina de savoare, care ii va purta pe telespectatori intr-o aventura gastronomica ce va combina cele mai diverse gusturi și rețete. Astfel, din 28 august, in fiecare duminica, de la ora 14:00, Chef Roxana Blenche și Carmen Bruma dau startul sezonului 4…