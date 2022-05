Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO Eurovision 2022: Romania s-a calificat in finala cu melodia „Llamame”, interpretata de artistul WRS. LISTA finaliștilor WRS, reprezentantul Romaniei la Eurovision 2022, s-a calificat, joi seara, in finala concursului, cu piesa „Llamame”, in urma votului publicului, acordat prin SMS si pe site-ul…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Gigi Becali a facut primele declarații, dupa ce a caștigat procesul cu Poliția Romana. Ce a marutirist latifundiarul despre victorie, dar și ce ar fi facut in cazul in care ramanea fara permis de conducere.

- Formatia Zdob si Zdub, impreuna cu Fratii Advahov au transmis energie si stare de bine pe scena de la Torino, Italia, acolo unde se desfasoara in acest an Eurovision Song Contest. Fratii Advahov, participanti pentru prima data la concurs, au renuntat la portul traditional.

- Irinel Columbeanu a oferit primele declarații in exclusivitate pentru Antena Stars despre starea sa de sanatate, asta dupa ce in urma cu cateva zile a suferit un accident vascular cerebral. Afaceristul a Fost externat din spital și urmeaza un tratament pentru a se recupera cat mai repede.

- Un nou scandal la Eurovision! Diana Bocșa a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars dupa ce piesa cu care a aparut in semifinala a starnit un val de reacții. Iata ce a marturisit cantareața!