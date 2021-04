WP: Cine va fi următorul Duce de Edinburgh? Cine va fi urmatorul Duce de Edinburgh? Este o întrebare care a revenit în atenție dupa decesul Prințului Philip al Marii Britanii, care a murit pe 9 aprilie, cu doar doua luni înainte de a împlini 100 de ani. Ca tot ce ține de regalitate, problema e complicata.



În cele din urma, titlul ar urma sa revina Prințului Edward, mezinul Prințului Philip și al Reginei Elisabeta II, dar drumul pâna acolo este oarecum complicat, scrie Washington Post, citat de Rador.



Rangul de duce este titlul cel mai înalt din ierarhia britanica și unul pe care Philip…

Sursa articol: hotnews.ro

