Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia, desi nu a obtinut decat un medalie de bronz sambata, este sigura ca va ocupa primul loc in clasamentul final pe medalii la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, inaintea competitiilor din ultima zi, duminica, potrivit AGerpres.

- Premierul Nicolae Ciuca l-a numit vineri pe Ion Claudiu Teodorescu in funcția de secretar general la Ministerul Justiției, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Numirea s-a facut la propunerea ministrului justiției, Catalin Predoiu.

- Federico Beligoy, directorul arbitrilor din Argentina, a anuntat joi ca sistemul VAR va incepe sa fie utilizat pornind din a opt etapa a Cupei ligii argentiniene de fotbal, care se joaca in prima saptamana a lunii aprilie, transmite EFE, citat de Agerpres.

- Meteorologii au emis, vineri, avertizari nowcasting Cod galben de vant, ce vizeaza in orele urmatoare 6 judete.

- Președintele PNL, Florin Cițu, anunța ca liderii Coaliției sunt foarte aproape de a decide Reducerea CAS cu 5% și a TVA-ului general cu 2%

- Fermierul israelian Chahi Ariel a cultivat capsuna cu cea mai mare greutate din lume, au anuntat joi reprezentantii Guinness World Records, informeaza Reuters.

- Ciclistul columbian Nairo Quintana (Arkea Samsic), recent invingator in Tour de la Provence, porneste ca favorit principal in cursa pe etape Tour des Alpes-Maritimes et du Var (18-20 februarie), in care slovacul Peter Sagan, triplu campion mondial de sosea, va debuta in tricoul echipei Total Energies,

- Un elicopter al armatei americane a aterizat, miercuri, pe un camp din județul Suceava! Conform primelor informații, aeronava a preluat patru soldații americani, iar apoi a decolat din nou.