Stiri pe aceeasi tema

Dupa o pauza de patru ani, va fi organizata din nou Ziua Libertatii Secuiesti in data de 10 martie, la Targu Mures, a anuntat miercuri Consiliul National Secuiesc (CNS). Intr-un apel remis Agentiei de Presa MTI, citat de Rador, presedintele CNS, Balazs Izsak, a amintit ca din cauza pandemiei in ultimii ani…

Ministrul sarb de externe, Ivica Dacic, a declarat ca in cazul unui vot, Kosovo are suficiente voturi pentru a fi primit in Consiliul Europei, avand in vedere cate state membre i-au recunoscut independența, insa se pune intrebarea daca toate aceste state considera ca acest subiect trebuie discutat…

Liderul opozitiei din Rusia, Aleksei Navalnii, a primit tratament medical, la o zi dupa ce sute de medici rusi au semnat o scrisoare deschisa adresata presedintelui tarii, Vladimir Putin, in care cer stoparea abuzurilor impotriva politicianului, aflat in inchisoare, anunța Rador.

Aproximativ 30% din teritoriul Ucrainei este minat ca urmare a razboiului, astfel ca, pentru deminarea completa a tarii, este nevoie de o perioada de zece ani, a declarat ministrul adjunct de interne de la Kiev, Mari Hakobian citat de agenția de presa RBC, scrie Rador.

La Centrala Nuclearo-Electrica Zaporojjie exista riscul unei avarii nucleare, iar Rusia informeaza comunitatea mondiala despre acest lucru, a declarat jurnalistilor seful Rosatom, Aleksei Lihaciov, relateza Rador.

Fortele invadatoare ruse au suferit noi pierderi pe frontul din sudul Ucrainei, unde, pe 4 noiembrie, militarii ucraineni au distrus zeci de echipamente si au lichidat mai multi ocupanti - potrivit unui raport al Comandamentului Operațional "Sud", anunța RBC, potrivit Rador.

Aleksandr Dughin a fost numit de nenumarate ori "creierul" Kremlinului. Potrivit surselor citate de publicatia Meduza, influența lui Aleksandr Dughin asupra lui Putin a crescut, dar acest lucru s-a intamplat dupa uciderea fiicei sale, Daria Dughina, intr-o explozie, scrie Rador.

Presedintele radical al Iranului a declarat, vineri, ca Iranul a fost eliberat de revolutia islamica din 1979, raspunzand unei promisiuni a presedintelui SUA, Joe Biden, de a "elibera Iranul", relateaza Rador.