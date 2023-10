Workshop despre alimentație organizat de ASCOTID Asociația Copiilor și Tinerilor Diabetici (ASCOTID) Mureș va invita sa luați parte la un workshop pe tema alimentației, desfașurat in cadrul Campaniei de educare și informare privind diabetul zaharat, finanțata de catre Direcția de Asistența Sociala (DAS) a Primariei Municipiului Targu Mureș, care este un proiect educațional, destinat oamenilor diagnosticați cu diabet din intreaga comunitate. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

