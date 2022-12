Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 3 și Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice (SICE) din cadrul Poliției Sector 3 investigheaza cum s-au realizat lucrarile la podul catre A2 despre care a scris Libertatea. Compania primarului Robert Negoița a lasat doi ani grinzile pentru pasajul…

- Iubitorii de teatru pot fi la curent cu programul a sute de spectacole de la 54 de teatre din Romania, prin aplicația mobila theatrum.ro, lansata recent. De asemenea, gasesc și scurte biografii despre sute de artiști romani.Pentru inceput, jumatate dintre teatrele din aplicație sunt din București. Platforma…

- Targul National de Stiinta este organizat in acest weekend in Bucuresti. Inventatorii sunt copii cu varste cuprinse intre 10 si 14 ani, a caror imaginatie a depasit cu mult limitele unui adolescent. obisnuit.

- Wonder Baby este prima aplicație din Romania care ajuta parinții! Cum funcționeaza și de ce se dovește a fi de un real ajutor atat pentru parinți, cat și pentru copii? Inedit: a fost creata chiar de catre doi tineri parinți antreprenori. Doi tineri parinți antreprenori au creat prima aplicație 100%…

- Romania este țara in care cei fara bani mor cu zile. Auzim acest lucru tot mai des, atat de la oficiali, dar mai ales de la pacienții care se chinuie sa ajunga la un spital. Drama este mai mare cu cat ne indepartam de București sau de alt oraș mare. Pentru oamenii din mediul rural sau orașele mici,…

- Un militar francez a fost gasit mort in camera unui hotel din Capitala, cu urme de injunghiere in zona gatului. In camera nu existau urme de patrundere forțata sau jaf. Cetațeanul francez avea 41 de ani și era militar al forțelor franceze. Conform TBR, el se cazase la hotel in data de 3 noiembrie și…

- Google tocmai a anunțat disponibilitaea funcției de ruta ecologica in Google Maps , in Romania, dar și in alte peste 40 de state din Europa. Opțiunea va fi disponibila incepand cu aceasta saptamana, iar utilizatorii vor putea alege sa ajunga la punctul de destinație pe ruta care consuma cel mai puțin…