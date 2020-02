Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul a fost facut de directorul general al companiei, Horia Grigorescu, luni, pe pagina acestuia de Facebook.„Compania Naționala Poșta Romana anunța suspendarea temporara a serviciilor de expediere catre...

- Cu un bilanț de 362 morți de coronavirus și 17.300 de infectați și o predicție terifianta a experților ca epidemia e la un pas de a se transforma in pandemie, țarile de pe tot globul iau masuri pentru a impiedica raspandirea virusului pe teritoriile lor.Țarile care au cetațeni in China incearca sa-i…

- Electrolux a anuntat ca epidemia poate avea un impact material, daca furnizorii sai din China vor fi afectati in continuare, si ca pune in aplicare planuri de urgenta H&M a anuntat ca inchiderea a circa 45 de magazine in China i-a afectat vanzarile in ianuarie. Compania a aratat ca se aprovizioneaza…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat miercuri ca un roman care se afla in Wuhan, China, cere sa fie repatriat, potrivit Mediafax.El a contactat autoritatile și-a exprimat dorința de a se intoarce in Romania.Alti doi romani se afla in provincia Hubei. Ei sunt in contact permanent cu ambasada Romaniei…

- Raspandirea rapida a cazurilor de imbolnavire cu coronavirus ar putea bloca importurile anumitor produse din China, in Romania. Protecția Consumatorului a cerut sprijin Direcției de Sanatate Publica pentru a impiedica punerea pe piața a unor produse chinezești. Interdictia vizeaza portul Constanța și…

- Federatia de fotbal din China (CFA) a informat Confederatia asiatica de fotbal ca renunta sa mai gazduiasca turneul preolimpic de fotbal feminin din cauza epidemiei de coronavirus care se extinde in tara, relateaza EFE. Orasul Wuhan urma sa organizeze initial turneul, intre 3 si 9 februarie, cu participarea…

- „M-am intalnit cu comunitatea chineza din Paris. Sunt foarte ingrijorati si au decis sa anuleze parada care era programata sa aiba loc in aceasta dupa-amiaza in Place de la Republique. Chiar nu au dispozitia necesara sa petreaca acum”, a declaratat Anne Hidalgo la radio Europa 1.Si orasul Bordeaux din…

- Pasagerii cu simptome respiratorii care au calatorit in China sau in alte zone afectate de noul coronavirus sunt sfatuiti sa contacteze imediat serviciul medical al Aeroportului International Henri Coanda si sa raporteze istoricul de calatorie, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB).…