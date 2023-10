Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air a inaugurat doua noi rute si a reluat operatiunile de la Craiova catre DortmundWizz Air a inaugurat luni o noua ruta, zburand de la Bucuresti la Salonic, si a reluat operatiunile de la Craiova catre Dortmund, iar duminica a lansat un nou zbor, din Capitala catre Tirana, informeaza compania.…

- Medicii din Iasi si din Bucuresti au efectuat mai multe interventii de transplant dupa ce familia unei tinere care era in moarte cerebrala a fost de acord cu donarea de organe. Coordonatorul Centrului Regional de Transplant, dr. Raluca Neagu, a precizat ca este vorba de o tanara de 23 de ani din judetul…

- Federatia Romana de Fotbal organizeaza vineri si sambata, la Hotelul Marriott din Capitala, UEFA Academy Summit, un eveniment dedicat absolventilor cursurilor UEFA Academy, informeaza site-ul oficial al FRF. Peste 300 de invitati vor fi prezenti la activitatile din cele doua zile, printre ei si fosti…

- „Wizz Air a anuntat astazi planurile de ajustare a retelei si de optimizare a activitatii din Romania pentru a creste fiabilitatea operationala pentru clientii locali. Mai exact, compania aeriana isi ajusteaza reteaua din Suceava si se va concentra pe zborurile ce vor fi operate in continuare, pentru…

- Trei producatori de vinuri din Vrancea sunt pe lista celor mai bune vinuri romanești ambalate in bag-in-box. Medaliile au fost obținute de vinurile vrancene la concursurile de profil organizat in cursul acestui an, respectiv Concursul Național Vin Bag-in-Box (februarie 2023, București), Concours International…

- Cea de-a treia editie a WishFest, un festival dedicat lampioanelor pe apa, va avea loc pe 9 si 10 septembrie, pe malul Lacului Floreasca din Bucuresti. Festivalul din Calea Floreasca nr. 161 – 219 se va desfasura intre orele 10,00 si 23,00, iar intrarea va fi libera, au anuntat, miercuri, organizatorii.…

- Echipa feminina de handbal SCMU Craiova a pierdut la zece goluri diferenta duelul amical cu CSM Bucuresti, scor 35-25. Partida s-a desfasurat in Sala Polivalenta din Capitala. Dupa o prima repriza in care oltencele s-au luptat de la egal la egal cu CSM Bucuresti (14-16), Bogdan burcea a schimbat garnitura…