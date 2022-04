Stiri pe aceeasi tema

- Cand Rusia a invadat Ucraina, Valery Nechay, coordonator al statiei din Sankt Petersburg a radioului independent Ecoul Moscovei, a stiut ca trebuie sa plece din țara. In cateva zile au venit, pe rand, o legislatie noua, care limita libertatea presei, amenintari la adresa lui, a mamei sale si a colegilor…

- Aproximativ un sfert din trupele ruse utilizate in invazia Ucrainei sunt „practic inoperabile”, in urma unor pierderi grele, precum si din cauza logisticii si intretinerii slabe, potrivit unui oficial european, citat de CNN.

- Aproximativ doua treimi din trupele ruse care erau concentrate in jurul capitalei Ucrainei, Kiev, au ”parasit zona” si ar putea fi repozitionate in regiunea de est a tarii, in Donbas, conform CNN.

- Consilier de stat și ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, a prezidat joi, la Tunxi (provincia Anhui), a treia reuniune a miniștrilor de Externe din țarile vecine cu Afganistan și primul dialog al miniștilor de Externe din țarile invecinate cu Afganistan cu omologul din partea guvernului provizoriu.…

- Compania germana Robert Bosch GmbH a anunțat ca iși inchide operațiunile in Federația Rusa. Decizia a fost luata dupa ce Ucraina a anunțat ca Rusia folosește piese Bosch in echipamentele sale militare. Compania a subliniat ca utilizarea pieselor de schimb Bosch în scopuri „non-civile”…

- Parlamentul Estoniei a cerut instituirea unei zone de excludere aeriana deasupra Ucrainei. Practic, este prima țara membra NATO care raspunde oficial solicitarii venite din partea președintelui Zelenski, cel care cere de la inceputul razboiului ca Alianța Nord-Atlantica sa inchida cerul deasupra Ucrainei.In…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski susține refuzul țarii sale de a juca impotriva Rusiei in meciul de calificare la Cupa Mondiala, programat luna viitoare, transmite Euronews. Cezary Kulesza, președintele federației poloneze de fotbal, a declarat ca este „timpul sa acționam” in urma invaziei Ucrainei…

- O reuniune de urgenta a comitetului executiv al Uniunii Europene de Fotbal (UEFA) va decide, vineri, 25 februarie, ca orasului rus Sankt Petersburg sa-i fie retrasa organizarea finalei Ligii Campionilor, pe 28 mai, informeaza agentia DPA. Reuniunea a fost convocata dupa invazia militara a Ucrainei de…