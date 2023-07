Stiri pe aceeasi tema

- Liam Broady - Casper Ruud, meci contand pentru turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, este programat, joi, 6 iulie, de la ora 13:00, la All England Lawn Tennis and Croquet Club (competitia este transmisa de Eurosport 1, Eurosport 2 si Eurosport App).

- Leylah Fernandez - Caroline Garcia, meci contand pentru turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, este programat, joi, 6 iulie, de la ora 13:00, la All England Lawn Tennis and Croquet Club (competitia este transmisa de Eurosport 1, Eurosport 2 si Eurosport App).

- Sorana Cirstea - Tatjana Maria, meci contand pentru primul tur al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, este programat, marti, 4 iulie, nu inainte de ora 13:00, la All England Lawn Tennis and Croquet Club, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.

- Irina Begu - Rebecca Marino, meci contand pentru primul tur al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, este programat, marti, 4 iulie, nu inainte de ora 13:00, la All England Lawn Tennis and Croquet Club, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.

- Pedro Cachin - Novak Djokovic, meci contand pentru primul tur al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, este programat, luni, 3 iulie, de la ora 15:30, pe terenul central de la All England Lawn Tennis and Croquet Club, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.

- Ana Bogdan - Liudmila Samsonova, meci contand pentru primul tur al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, este programat, luni, 3 iulie, de la ora 13:00, pe terenul nr. 17 de la All England Lawn Tennis and Croquet Club, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.

- Familia marelui campion britanic a reacționat cu indignare dupa ce aa vazut una dintre fotografiile publicate zilele trecute de cei de la Wimbledon, turneu care va debuta pe 3 iulie, la All England Lawn Tennis and Croquet Club. ...

- Beatriz Haddad Maia, cap de serie numarul 14, a devenit prima brazilianca care ajunge in semifinalele Roland Garros in Era Open, dupa ce a invins-o miercuri pe Ons Jabeur, favorita numarul 7, cu 3-6, 7-6(5), 6-1, in 2 ore și 29 de minute.Singura alta brazilianca care a mai ajuns in sferturile de…