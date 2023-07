Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce l-a invins pe polonezul Hubert Hurkacz, in patru seturi, scor 7-6 (8/6), 7-6 (8/6), 5-7, 6-4, intr-un meci ce fusese intrerupt duminica din cauza orei inaintate. Favoritul numarul doi al competiției…

- Wimbledon 2023 | Iga Swiatek si Elina Svitolina s-au calificat in sferturile de finala ale celui de-al treilea turneul de Grand Slam al anului. Ambele s-au impus in set decisiv, dupa meciuri extrem de incinse, si vor fi adversare in turul urmator. Poloneza Iga Swiatek, liderul clasamentului WTA, a invins-o…

- Ana Bogdan (57 WTA) s-a calificat joi in turul 3 al Grand Slam-ului de la Wimbledon, dupa ce a invins-o in turul secund pe americana Alycia Parks (51 WTA), cu 1-6, 6-3, 6-2, dupa un meci ce a durat o ora și 42 de minute. In turul urmator, Bogdan o intalnește pe Lesia Tsurenko, informeaza […]

- Sarbul Novak Djokovici, numarul 2 mondial, care s-a calificat, miercuri, in turul al treilea la Wimbledon, are in continuare aceeasi dorinta de a continua sa scrie istorie in tenis. El a mai spus, in conferinta de presa, ca este foarte interesat de cunoasterea interioara."De fiecare data cand ajung…

- Ana Bogdan (30 de ani, locul 57 WTA) a invins-o pe rusoaica Liudmila Samsonova, cap de serie numarul 15, scor 7-6 7-6 și s-a calificat in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Wimbeldon 2023.

- Novak Djokovic il invinge in doua seturi pe Casper Ruud și caștiga al treilea sau turneu de la Roland Garros și al 23-lea titlu de Grand Slam – cu unul mai mult decat Rafael Nadal, cu care imparțea anterior recordul, scrie The Guardian. Sarbul Novak Djokovic a trecut in doua seturi de norvegianul Casper…

- Germanul Alexander Zverev, locul 27 ATP si cap de serie 22, s-a calificat, miercuri, in semifinalele turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Zverev l-a invins in sferturile de finala pe argentinianul Tomas Martin Etcheverry, numarul 49 mondial, scor 6-4, 3-6, 6-3, 6-4, in trei ore si 22 de minute.…

- Carlos Alcaraz s-a calificat in semifinale la Roland Garros. Spaniolul l-a invins fara drept de apel in sferturile turneului de Grand Slam pe grecul Stefanos Tsitsipas, scor 6-2, 6-1, 7-6. In semifinale, Carlos Alcaraz il va intalni pe fostul lider mondial, Novak Djokovic. Roland Garros 2023 | Carlos…