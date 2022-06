Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, 30 de ani, 19 WTA, se confrunta joi, 30 iunie, pe iarba londoneza cu Kirsten Flipkens, 36 de ani, 190 WTA, intr-un meci care va incepe dupa ora 18.30, informeaza Gazeta Sporturilor . Partida va fi transmis de Eurosport. Halep, care a depașit-o in manșa inaugurala pe cehoaica Muchova ,…

- In primul tur al turneului de la Wimbledon, Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) a invins-o, marți, pe cehoaica Karolina Muchova (25 de ani, 81 WTA), scor 6-3, 6-2, la capatul unui meci care a ținut 65 de minute. In turul doi, Halep se va duela cu belgianca Kirsten Flipkens, informeaza Gazeta Sporturilor…

- Șapte romance sunt pe tabloul principal la Wimbledon. Campioana din 2019, Simona Halep, este cap de serie 16, iar alaturi de ea vor intra in competiție Sorana Carstea (cap de serie 21), Elena-Gabriela Ruse, Irina-Camelia Begu, Ana Bogdan, Irina Bara și Mihaela Buzarnescu.