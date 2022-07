Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep mai are doi pași pana la caștigarea turneului de la Wimbledon. Joi joaca in semifinala, etapa in care a ajuns dupa ce a invins-o miercuri, intr-un meci care a durat puțin peste o ora, pe americanca Amanda Anisimova. Simona Halep, 30 de ani, locul 18 WTA, o intalnește in semifinala pe Elena…

- Meciul dintre Simona Halep, 30 de ani, locul 18 WTA, și Elena Rybakina (23 de ani, 23 WTA, Kazahstan), semifinala turneului de la Wimbledon, se va disputa joi, 7 iulie, de la ora 17.00, au anunțat organizatorii, scrie Gazeta Sporturilor . Meciul Halep – Rybakina a fost programat, joi, pe Terenul Central,…

- Simona Halep și-a aflat adversara din semifinalele turneului de la Wimbledon 2022. In penultimul act al celui de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, jucatoarea romana de tenis o va intalni pe Elena Ribakina (locul 23 WTA si cap de serie 17). Jucatoarea din Kazahstan a trecut in sferturi de sportiva…

- Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului de la Wimbledon 2022 dupa ce a invins-o pe Amanda Anisimova (20 de ani, 25 WTA). Jucatoarea romana de tenis a invins-o pe americanca, miercuri, in sferturile de finala ale turneului, scor 6-2, 6-4. Meciul a durat o ora si trei…

- Tunisianca Ons Jabeur, numarul 2 mondial, a devenit prima jucatoare de tenis araba care accede in semifinalele unui turneu de Mare Slem, dupa ce a invins-o in trei seturi, 3-6, 6-1, 6-1, pe cehoaica Marie Bouzkova, marti la Wimbledon. In varsta de 27 de ani, Ons Jabeur a atins in 2021 sferturile de…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) o infrunta miercuri, de la ora 15:30, pe Amanda Anisimova (20 de ani, 25 WTA), intr-un meci din sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport. Daca o invinge pe Anisimova, Simona…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) s-a aratat incantata ca a revenit pe arena centrala la Wimbledon. Jucatoarea romana de tenis a invins-o in optimile turneului de Grand Slam pe iberica Paula Badosa (24 de ani, locul 4 WTA), scor 6-1, 6-2. „Mi-am dorit sa fiu aici (n.r. – pe arena centrala) astazi.…

- Dupa o vizita la Sofia, fara rezultatele scontate, pentru ca bulgarii refuza sa furnizeze arme Ucrainei, ba chiar deputații l-au boicotat, refuzand sa-l asculte in Parlament, ministrul de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, iși incearca norocul la București, unde se intalnește, vineri, cu premierul Nicolae…