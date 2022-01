Wim Jansen, vicecampion mondial cu nationala de fotbal a Olandei in 1974 si 1978, a murit la 75 de ani, a anuntat marti Feyenoord Rotterdam, clubul la care fostul mijlocas a jucat in cea mai mare parte a carierei, informeaza presa internationala, informeaza Agerpres.

Wim Jansen a disputat peste 500 de meciuri pentru Feyenoord, cu care a castigat Cupa Campionilor Europeni dupa o finala cu Celtic Glasgow la Milano. In sezonul urmator, echipa din Rotterdam a fost eliminata de UTA Arad in primul tur al competitiei, dupa 1-1 in tur, pe De Kuip (gol reusit chiar de Jansen), si 0-0 in retur.

