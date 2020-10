Jurnalista, caștigatoare a multor premii BBC pentru producții, este indragostita de Romania și istoria sa, a invațat chiar limba romana și este specialista in relațiile romano-britanice ale inceputului de secol XX. Doctor in istorie și personaliate media in Marea Britanie, Tessa Dunlop a venit prima oara in țara noastra, in 1992, ca voluntar la un orfelinat. Acum are prorpia familie romana și a devenit o adevarata ambasadoare informaționala a țarii noastre. Seria “Who is Romania“ este produsa de Storytailors, casa de producție internaționaționala, dezvaluie publicului internațional personalitațile…