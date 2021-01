De cand a comunicat noua politica de utilizare si a inceput exodul utilizatorilor, WhatsApp a incercat prin mai multe mijloace sa-i convinga sa nu plece. A inceput cu mesaje in retelele sociale ale companiei si a continuat cu postari personale ale mai multor executivi Facebook, care au incercat sa arate cata intimitate ofera WhatsApp. Exodul a continuat, iar urmatoarea mutare a WhatsApp a fost promovarea acelorasi mesaje in ziare, actiune care se intampla deja in India. Compania americana a cumparat reclame de dimensiunea unei intregi pagini, prin care incearca sa comunice aceleasi mesaje ca si…