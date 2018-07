WhatsApp ia masuri disperate in India, unde peste 20 de oameni au fost linsati de gloate pacalite cu stiri false Serviciul de mesagerie mobila WhatsApp a platit pagini intregi de publicitate in presa din India pentru a transmite "sfaturi simple" pentru identificarea "fake news", dupa un val de linsaje cauzate de stiri false virale distribuite pe platforma despre presupusi rapitori de copii, relateaza AFP.



Mesageria, proprietate a companiei americane Facebook, este presata de autoritatile indiene sa puna capat propagarii acestor zvonuri care au provocat uciderea a peste 20 de persoane in ultimele doua luni in India. Victimele au cazut prada furiei maselor, dupa ce au fost acuzate pe nedrept ca ar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

