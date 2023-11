Stiri pe aceeasi tema

- WhatsApp a ales echipa de Formula 1 Mercedes pentru prima sa sponsorizare in domeniul sportului, un acord multianual care le va oferi celor care urmaresc echipa de opt ori campioana mondiala continut exclusiv si actualizari din timpul cursei prin intermediul serviciului de mesagerie privata detinut…

- Pilotul britanic George Russell (Mercedes) a stabilit cel mai bun timp al celei de-a treia sedinte de antrenamente libere pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas (SUA), fiind cronometrat in 1 min. 34 sec.093/1000 pe cel mai rapid tur, informeaza AFP.Russel i-a devansat pe australianul Oscar…

- O romanca stabilita in SUA și-a anunțat candidatura in cursa pentru postul de primar al orașului Las Vegas, din 2024. Irina Hansen s-a nascut la Timișoara in 1978 și s-a mutat in state pentru a scapa de comunism. Ea a crescut in California, alaturi de cei unsprezece frați ai sai. In 1998, Irina s-a…

- Max Verstappen (26 de ani) a ocupat primul loc in calificarile de vineri seara și va pleca in pole-position in etapa 18 a sezonului, Marele Premiu din Qatar de duminica. Pilotul Red Bull poate deveni campion in Formula 1 pentru a treia oara consecutiv. Max Verstappen a terminat faza calificarilor de…

- Pilotul spaniol Carlos Sainz s-a impus duminica pe circuitul Marina Bay, castigand Marele Premiu al statului Singapore la Formula 1, noteaza news.ro.Carlos Sainz a adus prima victorie a sezonului pentru Ferrari, intrecandu-i pe britanicii Lando Norris (McLaren) si Lewis Hamilton (Mercedes). Monegascul…

- Azi, de la ora 15:00, are loc Marele Premiu de Formula 1 din Singapore. Cursa de Formula va fi liveTEXT pe GSP.ro, in direct la TV pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport. live de la 15:00 » Marele Premiu de Formula 1 din Singapore Pentru a doua oara la rand, spaniolul Carlos Sainz (Ferrari) a fost…

- Furtuna Hilary loveste SUA: Ploi in cantitati istorice si inundatiiZone din California de Sud si din sud-vestul Statelor Unite se confrunta luni cu amenintarea viiturilor si a alunecarilor de teren dupa ce furtuna Hilary a adus ploi in cantitati record pe parcursul noptii, transmite Reuters, informeaza…