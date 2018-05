Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Maluma, Luis Fonsi a confirmat ca vine la București vara aceasta. Artistul care a dat peste cap toate topurile cu piesa "Despacito" va canta la Festivalul El Carrusel. Evenimentul are loc la Romexpo, pe 30 iunie și 1 iulie.

- ”Despacito”, piesa portoricanului Luis Fonsi, a provocat nebunie intr-un club de noapte din Ibiza. 4 tipi puși pe distracție s-au urcat pe scena unde performa DJ-ul și l-au luat la bataie in clipa in care el a dat play piesei pentru a 10-a oara in aceeași noapte. Totul a degenerat intr-o incaierare…