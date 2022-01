Stiri pe aceeasi tema

- Tottenham Hotspur s-a impus pe terenul formatiei Watford cu scorul de 1-0 (0-0), intr-un meci disputat sambata in etapa a 21-a a campionatului englez de fotbal Premier League, conform agerpres. Unicul gol al lui Spurs a fost marcat de Davinson Sanchez in minutul 90.Alte rezultate…

- Cristiano Ronaldo a fost din nou decisiv pentru Manchester United: portughezul a înscris în meciul cu Norwich City, scor 1-0, în etapa a a XVI-a din Premier League.Ronaldo a marcat din penalti, în minutul 75.În urma acestui succes, Manchester United se afla pe locul…

- ​Everton a obținut o victorie importanta în Premier League, trupa lui Rafael Benitez revenind de la 0-1 contra celor de la Arsenal. Golul victoriei (2-1) a fost marcat de Gray cu o execuție superba în minutul 92. Duelul de pe Goodison Park a facut parte din runda cu numarul XV. Golurile…

- Antrenorul german Ralf Rangnick a debutat cu o victorie, duminica seara, pe banca tehnica a lui Manchester United, echipa sa invingand cu 1-0 pe Crystal Palace, in etapa a 15-a din Premier League, potrivit Agerpres. Singurul gol al partidei a fost reusit de Frederico Santos (77). Manchester…

- ​Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, s-a impus, sâmbata, cu scorul de 3-0, pe terenul formației Veres Rivne, într-un meci din etapa a XVII-a a campionatului Ucrainei.Golurile au fost marcate de Verbic ’22, ’61 si Tsygankov ’65.În minutul 87,…

- Chelsea, liderul la zi din Premier League, nu a reusit decat o remiza, pe propriul teren, sambata seara, cu Burnley, in etapa a 11-a a campionatului. Pe Stamford Bridge, Kai Havertz a deschis scorul pentru gazde, in minutul 33, dar in partea a doua a jocului, Matej Vydra a reusit egalarea,…

- Napoli a câștigat cu 3-0, joi seara, pe teren propriu, în fața echipei Bologna, în etapa a zecea a campionatului Italiei.Golurile au fost marcate de Fabian Ruiz ('18) și Lorenzo Insigne ('41, '62 - ambele din penalty).În urma acestui succes, echipa antrenata…

- Etapa a 12 a a Ligii 1 la fotbal le a adus fata in fata, astazi, in Trivale, pe FC Arges si Farul Constanta.Finalul confruntarii a consemnat victoria gazdelor, scor 2 1 0 0 , "marinariildquo; ramanand in continuare fara victorie in deplasare in acest sezon. Golurile au fost marcate de Arias, in minutul…