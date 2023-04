Stiri pe aceeasi tema

- 20 de persoane au fost implicate intr-un scandal care a izbucnit in Colonia Noua din Florești. Polițiștii au intervenit in forța pentru a calma spiritele. Un barbat a fost injunghiat, s-a lasat și cu persoane conduse la audieri. La fața locului, polițiștii au identificat 20 de persoane care iși adresau…

- Potrivit Direcției Județene de Statistica, la inceputul anului 2023, in județul Cluj erau 276.620 salariați, in creștere cu 1.407 persoane fața de luna decembrie 2022 și cu 4.191 persoane mai multe fața de luna ianuarie 2022. Caștigul salarial mediu brut al unui clujean in luna ianuarie 2023 a fost…

- La data de 08.03.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Bistrita ndash; Nasaud au dispus retinerea a doi inculpati, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic international de droguri de risc si trafic…

- 55 de persoane au fost salvate de salvamontiștii montani din Romania, numai in ultimele 24 de ore. La Cluj au fost cinci intervenții. In cazul acestor intervenții au fost salvate 55 persoane, dintre acestea 19 fiind predate Serviciului de Ambulanța sau SMURD pentru transport la spital. S-au mai primit…

- In 2023, MIPE va oferi romanilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de 2 ori/an, sub forma de card de energie. Ajutorul este acordat pentru aproximativ 4 milioane de persoane vulnerabile, care locuiesc in aproximativ 2,8 milioane de gospodarii…

- Un accident s-a produs in jurul amiezii pe DN1/E60 Cluj-Oradea, in zona localitații Morlaca, unde un autoturism s-a tamponat cu o autoutilitara. „La misiune au luat parte o autospeciala cu modul de descarcerare, o ambulanța SMURD și una SAJ. Echipajele noastre au asigurat totodata masurile de prevenire…

- Deputatul USR Cluj, Radu Molnar, acuza coaliția de guvernare ca a profitat de romani, prin intermediul inflației, spunand ca masurile guvernamentale au influențat-o. „La finele anului trecut 12 state din UE aveau inflatia mai mica de 10%, in timp ce la noi a ajuns la 16,4%. Asta plaseaza Romania in…

- Percheziții de amploare in Cluj și alte 5 județe, miercuri dimineața, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice – I.G.P.R. si prim procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș. In aceasta dimineata, politistii efectueaza 18 perchezitii, in judetele Mureș,…