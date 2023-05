Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolele Teatrului Colibri in perioada 21 – 24 aprilie se vor derula atat in Parcul Romanescu, cat si la sediul institutiei. In Parcul „Nicolae Romanescu“, in cadrul Targului de Paște, vineri, 21 aprilie, la Teatrul de vara, se va juca piesa „Cantareții din Bremen“. Piesa este o dramatizare de Patrel…

- Teatrul Colibri pregatește un week-end cu povești la sediu și in parc, cu povești, papuși și personaje minunate. Aventura va incepe de vineri, in Parcul „Nicolae Romanescu“, și va continua sambata și duminica la sediul teatrului și in parc. Vineri, intre orele 12.00 – 18.00, Teatrul Colibri ii așteapta…

- Incepand cu luna martie 2023, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj organizeaza testul pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație de doua ori, in fiecare saptamana, in zilele de marți și de joi, incepand cu ora 12.00, la sediul Inspectoratului…

- Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova propune pentru acest sfarșit de saptamana spectacolele „Zana Taiețeilor“și„Ursul pacalit de vulpe“. Personajele dragi vin in lumea poveștilor de actorii: Oana Stancu, Adriana Ioncu, Alis Ianoș, Geo Dinescu, Marin Fagu, Ionica Dobrescu, Daniel Mirea, Alla…

- Persoanele care au ramas fara permis au o șansa in plus pe saptamana sa redobandeasca permisul. De acum, foștii șoferi pot da doua verificari ale cunoștințelor pe saptamana. Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Nasaud a anunțat faptul ca șoferii care au ramas fara permis au de acum oportunitatea…

- Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova ne așteapta in lumea poveștilor, la final de saptamana cu „Vrajitorul din Oz“ și „De-a capra cu trei iezi“. Vor interpreta actorii Marin Fagu, Alis Ianos, Cosmin Dolea, Emanuel Popescu, Daniel Mirea, Ionica Dobrescu, Geo Dinescu, Adriana Ioncu, Alla Cebotari,…

- Teatrul pentru copii și tineret Colibri pregatește publicului un week-end cu „Cenușareasa“ și „Cantareții din Bremen“. Poveștile vor fi interpretate de actorii: Alis Ianoș, Cosmin Dolea, Adriana Ioncu, Geo Dinescu, Oana Stancu, Daniel Mirea, Robert Iovan, Ionica Dobrescu, Marin Fagu, Iulia Carstea,…

- Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova va prezenta in week-end doua spectacole: „Puiul de Om din Cartea Junglei“ și „Frumoasa din padurea adormita“.Poveștile vor fi interpretate de actorii: Geo Dinescu, Marin Fagu, Emanuel Popescu, Robert Iovan, Oana Stancu, Iulia Carstea, Alla Cebotari, Ionica…