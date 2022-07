Stiri pe aceeasi tema

- Pierdut certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul București al societații PEOPLE & PEOPLE STRATEGY CONSULTING SRL , cu sediul social in București , b-dul Maraști, nr.41, camera 4, etaj 2, apartament 2, numar de ordine in Registrul Comerțului J40/4830/22.04.2015,…

- Schimbari majore la metroul din București! Conform primelor informații, compania a decis sa implementeze porți-antisuicid in dreptul stațiilor de metrou. Mai mult decat atat, lucrarile sunt deja in curs de desfașurare. Metrorex are in derulare in aceste momente acest proiect-pilot. Iata ce a mai transmis…

- STUDIUM GREEN S.R.L., inființata și funcționand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social pe str. Theodor Mihali, nr. 39-43, spațiul comercial 1, parter, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, inregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J12/1547/2003, Identificator Unic la Nivel European…

- In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, TITULARUL, Cil PV PLANT S.R.L. Bucuresti, Sector 1, Soseaua Nordului, Nr. 62D, Etaj 6, intentioneaza

- Apar vești noi privind taxa de poluare pe care Consiliul General a readus-o in discuție printr-un proiect de hotarare, idee promovata inca din vremea mandatului Gabrielei Firea. Astfel, luni seara, primarul Capitalei, a venit cu informații proaspete legate de ce ii așteapta pe șoferii care conduc mașini…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben de vijelii valabila pentru 28 de județe de la noi din țara. Ulterior, s-a emis cod roșu de ploi și grindina pentru Capitala, pentru prima oara anul acesta. Populația a fost avertizata cu mesaje RO-ALERT, iar cetațenii sunt…

- Traficul rutier este deviat sau restrictionat, partial, in Bucuresti, pentru efectuarea unor lucrari de infrastructura, a informat, vineri, Brigada Rutiera a Capitalei, potrivit Agerpres.Se lucreaza pe Soseaua Panduri - Strada Dr. Bagdasar, Drumul Taberei - Strada Brasov, Splaiul Unirii si Splaiul Independentei…