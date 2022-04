Web 3.0 – viitorul internetului Web 3.0, cunoscut și sub numele de internet de a treia generație, este urmatoarea evoluție a World Wide Web. Acesta ofera un Web semantic bazat pe date, care utilizeaza un protocol descentralizat a datelor, cu obiectivul de a dezvolta o experiența web mai inteligenta și mai benefica pentru utilizatori. Web 3.0 este un protocol pentru o noua versiune a internetului descentralizata și publica bazata pe blockchain. In Web 3.0, datele nu sunt deținute de entitați centralizate, ci sunt partajate intre utilizatori. Insa, inainte de a va povesti mai mult despre Web 3.0 și despre modul in care ne va influența… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Becali spera ca ultimele evoluții ale lui Dennis Man de la Parma ii vor aduce, in vara, revenirea in prim-plan. In prezent, internaționalul roman de 23 de ani e „captiv” in Serie B, formația gialloblu neavand șanse sa promoveze. Dupa 4 ani și jumatate la FCSB, Dennis Man a prins un transfer senzațional…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va executa in data de 7 aprilie 2022, intre orele 9 – 22, lucrari de igienizare a rezervorului de inmagazinare a apei din statia de pompare Uda, alimentarea cu apa potabila fiind intrerupta in acest interval orar. Vor fi afectati de aceasta oprire utilizatorii din…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitești va executa pe 7 aprilie, intre orele 9 – 22, lucrari de igienizare a rezervorului de inmagazinare a apei din stația de pompare Uda, alimentarea cu apa potabila fiind intrerupta in acest interval orar. Vor fi afectați de aceasta oprire utilizatorii din satul Uda,…

- Istoria este știința care studiaza trecutul omenirii, de aceea trebuie sa o studiezi și sa fii la curent cu detaliile ei esențiale. Fiecare om este dator sa iși cunoasca originile și modul de dezvoltare, de evoluție pana in prezent. Pentru a putea evolua ca om, trebuie sa iți cunoști identitatea și…

- Serviciile au inceput sa fie intrerupte sambata dimineața la mai mulți furnizori, informeaza Mediafax."Restricția impusa de Rusia asupra Twitter va limita in mod semnificativ fluxul liber de informații intr-un moment de criza in care publicul are cea mai mare nevoie sa ramana informat", a declarat directorul…

- In aprilie anul trecut, Spotify a anunțat ca a creat un player inteligent pentru mașini, care ar putea oferi ascultatorilor ore intregi de divertisment sub forma de muzica, știri, podcasturi și multe altele. Lansarea inițiala a inceput in octombrie, cand cațiva utilizatori selectați au avut parte…

- Informații de ultima ora pe scena politica din Romania. Un membru important din USR este pregatit in orice moment sa preia conducea partidului și totodata sa ii ia locul lui Dacian Cioloș. Este vorba despre Catalin Drula, vicepreședintele USR, care s-a declarat dispus sa preia conducerea partidului…