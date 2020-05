Stiri pe aceeasi tema

- Opozantii rusi au organizat marti o actiune de protest online, marcata de importante probleme tehnice, pentru a reclama Kremlinului mai multe ajutoare impotriva noului coronavirus, noteaza AFP. Difuzat pe platforma YouTube, evenimentul a fost alcatuit din luari de cuvant ale opozantilor, expertilor,…

- Festivalul „We Are One: A Global Film Festival” va avea loc intre 29 mai si 7 iunie in format online si va propune lungmetraje, scurtmetraje, documentare, continuturi muzicale si mese rotunde virtuale. Douazeci de festivaluri cinematografice de prim rang, precum cele de la Cannes, Venetia, Berlin si…

- Festivalul International de Film de la Cannes nu va avea loc anul acesta in ''formatul original'' din cauza pandemiei de COVID-19, au precizat marti organizatorii, care spun ca analizeaza in continuare optiunile pe care le au la dispozitie pentru eveniment, potrivit Reuters. Festivalul…